National Interest назвал преимущества российского Ил-112В перед украинским Ан-140

Авторитетный американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой сравнил технические характеристики двух самолетов: российского Ил-112В и украинского Ан-140. Сравнение американцев получилось в пользу российской машины.

Как отмечает журналист, российский самолет имеет лучшие показатели энергоэффективности, дальности полета и стоимости обслуживания по сравнению с украинским. Это объясняется тем, что на Ил-112В установлены двигатели ТВ7-117. Они более эффективны, чем ТВ3-117, которыми оборудован Ан-140. Однако российский самолет развивает скорость до 500 км/ч, тогда как украинский - до 575 км/ч.

Статью уже прокомментировал генеральный директор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексей Рогозин. По его словам, «проблема подобных обзоров СМИ в том, что в них сопоставляются рекламные цифры иностранных образцов с летно-техническими характеристиками Ил-112В при взлете с грунта с одним отказавшим двигателем». Об этом Рогозин написал в своем Facebook.

Напомним, Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн грузов и личного состава. Проект самолета появился еще в 1990-х годах, но из-за недостатка финансирования не был реализован. Серийное производство транспортника планируется начать в 2020 году. Сейчас тестовый экземпляр Ил-112В проходит аэродромные отработки.