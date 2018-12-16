В УПЦ назвали новую украинскую церковь «инородным телом»

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) назвали созданную на Украине новую церковь «инородным телом», отказавшись признать ее легитимность. Позицию УПЦ озвучил замглавы Отдела внешних церковных связей Николай Данилевич.

«Как бы ни старались раскол объявить Церковью, та структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом», - написал протоиерей в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

Данилевич напомнил, что состоявшийся 15 декабря в Софийском храме Киева «объединительный собор» был неканоническим. По его словам, единственное, что произошло - два раскольнических течения (УАПЦ и УПЦ) соединились в одно.

«Таким образом, раскольники остались раскольниками, а церковь осталась церковью», - заключил священник.

Ранее сегодня стало известно, что вселенский патриарх Варфоломей пригласил в Стамбул избранного главу новой украинской церкви Епифания, который, как ожидается, полетит туда 6 января вместе с президентом Украины Петром Порошенко за томосом об автокефалии.