Исследователи наконец выяснили, какая профессия самая древняя на Земле

Самой первой сферой человеческой деятельности, которую можно считать профессией, ученые назвали шаманизм. Согласно исследованию, опубликованному на портале Phys.org, в свое время колдуны и колдуньи составляли особый класс, который пользовался огромной властью и уважением.

Так, исследователь Гарвардской высшей школы искусств и наук Марвин Сингх выяснил, что, как считали древние племена, шаманы могли управлять погодой, излечивать от болезней и давать удачу на охоте и рыбалке. При этом перед тем, как стать шаманом, человеку необходимо было пройти обряд инициации, включающий в себя ряд сложных и зачастую опасных процедур. Этот этап проводил своеобразную черту между ним и обычными людьми и давал ему право осуществлять «магическую» деятельность.

Сингх отметил, что именно инициация отличает шаманизм от специализированных занятий, которые могли делать все. В племенах люди могли изготавливать оружие, выращивать продукты и охотиться, но этим мог заниматься кто угодно – не было препятствий, чтобы научиться любому занятию.

Шаман – это человек, который входил в транс для оказания услуг обществу, то есть ему было присуще чуждое поведенческое и психологическое состояние.

«Во всем мире люди верят, что на эти важные, неопределенные результаты влияют невидимые боги, ведьмы, их предки, феи и многое другое», - добавил ученый.

И только шаман говорил, что он мог общаться с невидимыми богами и контролировать природу, влиять на происходящее. Поэтому общество доверяло шаману, так как он мог гораздо больше, чем владеет обычный человек.