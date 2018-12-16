Легендарную «Бутырку» закрывают: сотни заключенных переедут за МКАД

Следственный изолятор «Бутырка», являющийся самой крупной тюрьмой Москвы и одной из старейших и наиболее известных тюрем России, прекратит свое существование. Такая же судьба ожидает СИЗО №3 «Красная Пресня». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

Как рассказал Максименко изданию, решение о закрытии двух московских изоляторов уже принято. Под вопросом пока остается судьба «Матросской тишины».

«Изначально мы планировали построить своими силами новое СИЗО на две тысячи мест вместо "Пресни". Но мэрия предложила закрыть еще и "Бутырку" с "Матросской тишиной" и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектар. Пока решено все-таки "Матросскую тишину" не трогать», - пояснил Максименко.

Таким образом вместо двух тюрем появится одна. Предположительно ее возведут либо по направлению Калужского шоссе (район Новой Москвы), либо Дмитровского (этот вопрос пока обсуждается). Работы должны начаться уже с января 2019 года. Архитектурное решение здания, по словам представителя ФСИН, будет напоминать тюрьму «Кресты-2», которую недавно открыли под Санкт-Петербургом.

Старые здания тюрем, из которых увезут заключенных, предполагается передать в ведение властей Москвы. Главным минусом переселения арестантов является пока логистика, поскольку доставлять в суды и обратно арестантов, находящихся за пределами МКАД, будут гораздо дольше. Как отмечает член общественного совета ФСИН России Ева Меркачева, сегодня заключенные чаще всего жалуются на условия перевозки в автозаках, которая занимает иногда по 5-6 часов в одну сторону.