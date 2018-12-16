В СК уточнили источник взрыва в жилой пятиэтажке в Вологде

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Вологде произошел после того, как включили свет в одной из квартир. До этого помещение пустовало больше суток, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«Супружеская пара ночью вернулась с дачи. Женщина зашла первой, включила свет, после чего произошел взрыв, оба пострадали», - уточнили в ведомстве.

Как добавили в СК, женщина скончалась в машине скорой помощи. Ее супруг был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался.

В настоящий момент по-прежнему существует угроза обрушения конструкций пятиэтажки. В рамках возбужденного уголовного дела на месте ЧП продолжают работать следователи, в городе действует режим ЧС.

Взрыв, напомним, произошел в ночь на 16 декабря на последнем этаже жилого дома. В результате него обрушились потолочные плиты, более десяти человек пострадали, сейчас все жильцы дома эвакуированы.