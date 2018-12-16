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Дети Маргариты Тереховой начали сбор денег на лечение тяжелобольной артистки

Александра Арсентьева
14:56 16.12.2018
Терехова живет в небольшой двухкомнатной квартире, сейчас она находится на специальной медицинской каталке, за ней ухаживает сиделка.
Дети Маргариты Тереховой начали сбор денег на лечение тяжелобольной артистки
Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Известная актриса Маргарита Терехова в настоящее время прикована к постели и не имеет средств на лечение. Дети актрисы, Анна и Александр Тереховы, рассказали в эфире Первого канала, что 10 лет назад врачи поставили ей страшный диагноз - болезнь Альцгеймера.

У 76-летней Тереховой начали появляться забывчивость и рассеянность, она перестала показываться на людях. В последнее время актрисе стало намного хуже.

«Она сейчас сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует», - рассказал ее сын (цитата по «МК»).

Терехова живет в небольшой двухкомнатной квартире, сейчас она находится на специальной медицинской каталке, за ней ухаживает нанятая сиделка. К актрисе часто приезжают ее дети и две сводные сестры.

Как рассказали дети Тереховой, на то, чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии, нужны большие деньги, кроме этого женщине требуется дорогостоящее лечение. Дочь актрисы сообщила, что у матери нет огромного состояния: она не любила золото и бриллианты, всегда жила просто. Когда Терехова получала хорошие гонорары, то тратила деньги на одежду, еду, а остальное раздавала друзьям.

Дети рассказали, что сейчас семье нужна материальная помощь. Поэтому они решили обратиться к ее поклонникам и ко всем неравнодушным людям для помощи в сборе денег на лечение артистки.

Маргарита Терехова стала известной благодаря работе в фильмах «Зеркало», «Собака на сене» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

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