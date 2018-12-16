BMW на большой скорости врезался в полицейский УАЗ в Петербурге: видео

На Западном скоростном диаметре в Петербурге произошла авария неподалеку от съезда к Краснопутиловской улице. Видео ДТП размещено в социальных сетях.

Автомобиль BMW на большой скорости влетел в полицейский УАЗ. В результате аварии пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Как можно заметить на видео, УАЗ с правоохранителями двигался поперек дороги с включенными проблесковыми маячками. В этот момент в левом ряду ехала иномарка, водитель которой не успел затормозить и врезался в бок полицейской машины. От сильного удара УАЗ перевернулся на другой бок.

На месте происшествия работают медики и сотрудники ДПС.