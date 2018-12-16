Пять человек погибли от отравления алкоголем на юге Подмосковья

На юге Московской области пять человек скончались в результате отравления контрафактным алкоголем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла в деревне Шестово городского округа Домодедово. Помимо пяти жертв поддельного алкоголя еще один человек пострадал, он госпитализирован в реанимацию.

В ГУ МВД по Московской области подтвердили «Звезде» факт обнаружения тел пяти погибших, однако официальную причину их гибели назвать не смогли.