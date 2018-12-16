Москвичей предупредили о новогодних пробках с 17 декабря

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили москвичей о том, что с 17 декабря в мегаполисе ожидаются затруднения на дорогах в связи с предновогодним ажиотажем. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе центра.

Как заявили в ЦОДД, увеличение числа машин на дорогах Москвы из-за подготовки к новогодним праздникам начнется 17 декабря.

«Уже в понедельник мы увидим традиционный рост количества автомобилей», - заявили в пресс-службе.

В ЦОДД прогнозируют, что с понедельника количество автомобилей в городе будет превышать отметку в 3,7 миллионов машин в сутки.