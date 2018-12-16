Ученые рассказали, как похудеть при помощи риса

Диетологи выяснили, что рис может помочь в борьбе с лишним весом, но этот продукт должен быть «правильного цвета», а именно - черный рис. Об этом сказано в издании Food News.

Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что черный рис останавливает процесс накопления жиров в печени даже у тех животных, которые употребляли высококалорийную еду. При этом у грызунов фиксировалось снижение уровня холестерина.

Как заявляют специалисты, в пользу риса также говорит его относительно низкий гликемический индекс, который равен 42,3. Для сравнения: у белого риса данный показатель составляет 64, это делает его опасным для тех, кто страдает диабетом второго типа.

В черном рисе находятся такие вещества, как антоцианы, представляющие собой мощные антиоксиданты, которые полезны для мозга и сердца. По сравнению с белым, черный рис содержит больше белка и детоксифицирующих фитохимических веществ.

Также в данном продукте много клетчатки, которая помогает организму переварить пищу, замедлять метаболизм сахара и больше времени оставаться сытым.

В издании говорится, что черный рис издревле считается более здоровым сортом, чем белый. Древние китайцы предполагали, что употребление в пищу черного риса улучшает работу почек, желудка и печени, это делало данный продукт фаворитом среди знати. Он также имел высокую ценность потому, как бедным людям было запрещено его выращивать.