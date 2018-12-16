Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

После обработки 0,13% протоколов на выборах губернатора Приморского края лидирует временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Кожемяко. Таковы первые данные по голосованию от ЦИК РФ.

Кожемяко на данный момент набирает 87,55% голосов, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко - 6,04%, представляющая партию «За женщин России» Роза Чемерис - 3,3%, Алексей Тимченко из «Партии роста» - 2,2%.

Ранее были оглашены предварительные данные по явке - она составила 39,57%.