Названа стоимость американского истребителя шестого поколения

Стоимость нового истребителя, который должен заменить «хребет» ВВС Соединенных Штатов, может составить $300 миллионов. Об этом сообщает Defense News.

Издание заявляет, что всего ВВС США понадобится не меньше 414 машин, после этого истребители F-15 и F-22 отправят на заслуженный отдых.

Военные США отмечают, что данная стоимость складывается из технологий, которые будут внедряться в конструкцию, - у истребителя будет переработанный малозаметный планер и по новому принципу экранированные двигатели, новое бортовое оборудование и вооружение. Создание нового самолета ведется в рамках плана перевооружения ВВС Air Superiority, войти в строй новая машина должна к 2030 году.

Новая машина, возможно, будет создана в двух или трех конфигурациях - аналогично истребителю пятого поколения F-35. В 2022 году на проектирование нового самолета, в котором разработчики собираются совместить разведывательные и ударные возможности, планируют потратить свыше $3 миллиардов. Издание отмечает, что на закупку истребителей шестого поколения может быть потрачено $26 миллиардов.