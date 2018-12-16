Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

Главную елку страны спилили в Щелковском районе Московской области. Чтобы сделать это, потребовалось несколько кранов; сейчас праздничное дерево готовят к отправке в Кремль.

Ель полностью соответствует традиционным параметрам «кремлевской»: обхват ствола у нее - 60 сантиметров, высота - 30 метров, она обладает правильной пирамидальной кроной и насыщенным цветом хвои.

Эксперты подчеркнули, что возраст 100 лет - предельный для этой породы, поэтому ни о каком ущербе для экологии и лесного хозяйства речи не идет.

Уже скоро елку доставят в Кремль и начнут украшать к Новому году.