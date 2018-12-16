Выборы губернатора Приморского края завершились

В Приморье завершилось голосование на выборах губернатора региона. Об этом официально объявил представитель избиркома Роман Охотников.

По его данным, явка на 18.00 по местному времени составила 39,57%. Каких-либо серьезных нарушений в ходе голосования замечено не было.

На пост главы Приморья претендуют четыре кандидата: врио руководителя региона Олег Кожемяко (самовыдвиженец), представляющая партию «За женщин России» Роза Чемерис, Алексей Тимченко из «Партии роста» и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко.

В начале октября прошлого года Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. Врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах, результаты которых ЦИК признал недействительными. После этого врио главы региона стал Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область.