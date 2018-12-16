Путин поздравил Юрия Николаева с юбилеем

Владимир Путин поздравил с 70-летием хорошо известного телеведущего Юрия Николаева. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

В ней глава государства отметил профессионализм, неисчерпаемую энергию и уважительное отношение телеведущего к зрителям, которые позволяют ему столько лет оставаться востребованным и реализовывать яркие проекты.

«И конечно, важно, что вы всегда искренне заботитесь о поддержке молодых, начинающих артистов и музыкантов», - добавил президент.

Юрий Николаев отметит свой юбилей сегодня в Крокус Сили Холле. Поздравить Народного артиста России придут многие знаменитые артисты.