Десять россиян пострадали при аварии с автобусом в Швейцарии

Группа россиян пострадала в аварии, произошедшей в Швейцарии, когда пассажирский автобус врезался в стену. Об этом рассказал «Звезде» пресс-атташе посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов.

«Десять россиян пострадали. Это была группа, они ехали из Италии в Германию… Там более легкие их ранения, и уже некоторых должны были выписать. По данным посольского отдела, который находится на связи с этой группой россиян, они госпитализированы в разные учреждения, и они уточнили, что дюссельдорфская полиция пока не сообщает подробную информацию», - рассказал Смирнов.

По его словам, россияне рассказали посольству, что они направлялись из Милана в Цюрих.

«Пишут, что из Генуи в Дюссельдорф они двигались, может быть, у них остановки были по ходу», - пояснил он.

Всего, как сообщает портал Blick, в автобусе находились 44 человека, один из них погиб.

Причины ДТП пока не установлены, но сообщается, что синоптики предупреждали о возможной гололедице на дорогах.