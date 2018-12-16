Патриарх Варфоломей пригласил главу новой украинской церкви Епифания за томосом

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил избранного главу новой украинской церкви Епифания в Стамбул для вручения томоса об автокефалии. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий.

Фанариоты признали результаты так называемого «Объединительного собора», который прошел в Киеве 15 декабря.

Автокефалию киевские раскольники рассчитывают получить уже 6 января. Ожидается, что в этот день Епифаний вместе с украинским президентом Петром Порошенко отправится к Варфоломею.

Вместе с тем важно отметить, что о независимости как таковой касаемо новой церкви говорить не приходится - ее статус понизили до митрополии, при этом структура будет полностью подконтрольна Константинополю.

Избранный главой новой церкви Епифаний является ближайшим соратником бывшего патриарха Филарета, в то время как президент Порошенко делал ставку на своего протеже Симеона, епископа Винницкого.

В РПЦ к событиям в Киеве отнеслись однозначно. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал собор «разбойничьим сборищем» и политически ангажированным проектом.