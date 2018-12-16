Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-8 в Томской области

В Сети опубликовано снятое с воздуха видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области. На кадрах видно, что борт лежит на земле на боку.

ЧП с перевозившим вахтовиков вертолетом произошло на площадке «Промзоны города Кедровый». Как сообщили в МЧС, причиной заваливания судна на бок стала сломанная стойка шасси.

На борту вертолета в момент ЧП находились 25 человек. По последним данным, пострадали пять из них, а троим, несмотря на травмы легкой степени, потребовалась госпитализация.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.