Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Томской области

МЧС опубликовало первые кадры с места жесткой посадки в Томской области вертолета Ми-8.

У Ми-8, перевозившего вахтовиков, при заходе на посадку на площадке «Промзоны города Кедровый» сломалось шасси. В результате этого вертолет завалился на бок.

По данным МЧС, на борту находились в момент аварии 25 человек, трое были госпитализированы с легкими травмами.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.