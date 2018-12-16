Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Томской области
На борту находились в момент аварии 25 человек, трое были госпитализированы с легкими травмами.
Фото: МЧС РФ
МЧС опубликовало первые кадры с места жесткой посадки в Томской области вертолета Ми-8.
У Ми-8, перевозившего вахтовиков, при заходе на посадку на площадке «Промзоны города Кедровый» сломалось шасси. В результате этого вертолет завалился на бок.
По данным МЧС, на борту находились в момент аварии 25 человек, трое были госпитализированы с легкими травмами.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия.