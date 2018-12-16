СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Вологде

Следственные органы возбудили дело по статье 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности) по факту взрыва газа в жилом доме. Об этом рассказали «Звезде» в СУ СК России по Волгоградской области.

По уточненной информации, бытовой газ взорвался в ночь на 16 декабря в квартире на последнем, пятом этаже здания. Помещение загорелось. Хозяйка квартиры скончалась в машине скорой помощи. При происшествии пострадали шесть человек.

Как сообщает издание «Вологда. Регион», в больницу доставили двоих мужчин и женщину. Всем уже оказана необходимая медпомощь, их жизни ничего не угрожает. Остальные жильцы дома были эвакуированы.

По словам специалистов, здание может обрушиться, к осмотру места инцидента и разбору завалов привлекаются эксперты соответствующего профиля. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, следователи полиции и прокуратуры.