Автобус с россиянами врезался в стену в Швейцарии
Автобус был туристическим и следовал из итальянской Генуи в немецкий Дюссельдорф.
Фото: blick.ch
Видео: Das Blick
В Швейцарии пассажирский автобус с россиянами врезался в стену. Авария произошла 16 декабря недалеко от Цюриха.
Известно, что автобус был туристическим и следовал из итальянской Генуи в немецкий Дюссельдорф. Среди пассажиров были десять россиян, все они получили различные травмы, сообщил «Звезде» пресс-атташе посольства РФ в Швейцарии Станислав Смирнов.
Всего, как сообщает местный портал Blick, в автобусе находились 44 человека, один из них погиб.
Причины аварии пока не установлены. Однако ранее местные метеорологи предупреждали о возможной гололедице на дорогах.