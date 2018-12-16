Автобус с россиянами врезался в стену в Швейцарии

В Швейцарии пассажирский автобус с россиянами врезался в стену. Авария произошла 16 декабря недалеко от Цюриха.

Известно, что автобус был туристическим и следовал из итальянской Генуи в немецкий Дюссельдорф. Среди пассажиров были десять россиян, все они получили различные травмы, сообщил «Звезде» пресс-атташе посольства РФ в Швейцарии Станислав Смирнов.

Всего, как сообщает местный портал Blick, в автобусе находились 44 человека, один из них погиб.

Причины аварии пока не установлены. Однако ранее местные метеорологи предупреждали о возможной гололедице на дорогах.