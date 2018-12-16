Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки Ми-8 в Томской области

Томская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки перевозившего вахтовиков вертолета Ми-8 на площадке «Промзоны города Кедровый» в Томской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», - уточняется в публикации.

В МЧС, в свою очередь, уточнили, что причиной ЧП стало сломанное шасси. При заходе на посадку вертолет из-за этого завалился на бок.

Всего на борту в момент аварии находилось 25 человек, трое из них были госпитализированы с травмами легкой степени.