Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки Ми-8 в Томской области
На борту в момент аварии находились 25 человек, трое из них получили травмы.
Фото: МЧС РФ
Томская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки перевозившего вахтовиков вертолета Ми-8 на площадке «Промзоны города Кедровый» в Томской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
«По данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», - уточняется в публикации.
В МЧС, в свою очередь, уточнили, что причиной ЧП стало сломанное шасси. При заходе на посадку вертолет из-за этого завалился на бок.
Всего на борту в момент аварии находилось 25 человек, трое из них были госпитализированы с травмами легкой степени.