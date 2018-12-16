В администрации Вологды уточнили число пострадавших при взрыве газа в жилом доме

В результате взрыва газа в жилом доме в Вологде шесть человек пострадали, одна женщина погибла. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе администрации Вологды.

«Погибший однозначно один человек. Это женщина, которая проживала в этой квартире. По пострадавшим пока называется шесть человек. Я точно знаю, что двое из них находятся в больнице. Это ее муж и сын», - заявили в администрации.

Напомним, в ночь на 16 января в Вологде произошел взрыв газа в квартире на пятом этаже. В результате инцидента здание получило серьезные повреждения.

Кроме того, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Жильцы дома в количестве 90 человек были эвакуированы.

В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются следователи СКР.