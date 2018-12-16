Названа причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области стало сломанное шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«При заходе на посадку у вертолета сломалось шасси, вертолет завалился набок», сообщили в ведомстве.

В вертолете в момент ЧП находилось 25 человек, трое из них пострадали и были госпитализированы с травмами легкой степени тяжести.

Известно, что Ми-8 совершал рейс из месторождения Майское Каргасокского района в город Кедровый.