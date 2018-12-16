Установлено число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Томской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 с вахтовиками в Томской области пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Все пострадавшие получили травмы легкой степени и были госпитализированы после осмотра. Всего в вертолете в момент ЧМ находилось 25 человек.

В МЧС уточнили, что вертолет совершил жесткую посадку при попытке приземлиться на площадке «Промзоны города Кедровый».

Борт совершал рейс из месторождения Майское Каргасокского района в город Кедровый.