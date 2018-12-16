В Томской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет направлялся из села Каргасок в город Кедровый.
Фото: МЧС РФ
В Томской области вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Из 25 человек, находившихся на борту, пострадали трое», - заявил собеседник агентства.
Как заявил источник, вертолет направлялся из села Каргасок в город Кедровый. Он совершил жесткую посадку на вертолетной площадке в Кедровом.
На борту было 22 вахтовика и трое членов экипажа. Источник агентства заявил, что у троих пострадавших нетяжелые травмы, их госпитализировали.
Отмечается, что причиной происшествия стала сломанная стойка шасси.