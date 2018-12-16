Экс-дипломат рассказал о побеге Порошенко с дебатов в Европарламенте

Украинский президент Петр Порошенко «сбежал» из Европарламента в Страсбурге, испугавшись критики. Об этом заявил в интервью изданию «Капитал» бывший украинский дипломат Олег Волошин.

По его словам, это произошло 11 декабря, когда в Европарламенте обсуждался доклад немецкого депутата Михаэля Галера. Документ посвящался результатам выполнения Украиной соглашения о евроассоциации.

После этого были запланированы переговоры, на которые президента Украины, как заявил Волошин, пригласили формально, но он уехал из Страсбурга в Брюссель.

Экс-дипломат заявил, что украинскому лидеру в этой ситуации подыграли, дав возможность «не выглядеть плохо», потому как на дебатах подвергли критике ситуацию на Украине. К примеру, европейские депутаты обсуждали коррупцию в стране, убийство общественницы Екатерины Гандзюк, а также проблемы с электронными декларациями чиновников.

На данные вопросы Порошенко ответить бы не дали, украинский лидер сидел бы на месте почетных гостей и слушал обсуждения, отметил Волошин.

Также проект резолюции «О свободе СМИ на Украине» в Европарламент внесли 43 евродепутата из пяти разных групп. При этом давая возможность Порошенко уехать в Брюссель, ему дали шанс «сохранить лицо», заявил бывший дипломат.

Напомним, 31 июля этого года произошло покушение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. На нее вылили концентрированную серную кислоту, в результате она получила ожоги 40% тела и в ночь на четвертое ноября скончалась. В последнее время Гандзюк нередко высказывалась о работе полиции Украины. Уже находясь на лечении, мэр Херсона отказывалась давать показания следователям МВД. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что необходимо привлечь виновных к ответственности.

