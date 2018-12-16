На выборах губернатора Приморья проголосовали 29,53% избирателей

Врио главы Приморья Олег Кожемяко проголосовал на повторных выборах губернатора региона. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

Явка на повторных выборах главы региона по состоянию на 15:00 по местному времени составила 29,53%, сообщает издание Primemedia.

В списке кандидатов на пост губернатора находятся четыре человека: самовыдвиженец Олег Кожемяко, Андрей Андрейченко от партии ЛДПР, Алексей Тимченко от «Партии Роста» и Роза Чемерис от партии «За женщин России». Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать свыше 50% голосов избирателей.