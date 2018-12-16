На выборах губернатора Приморья проголосовали 29,53% избирателей
По состоянию на 15:00 по местному времени явка составила 29,53%.
Фото: Игорь Новиков, Администрация Приморского края
Врио главы Приморья Олег Кожемяко проголосовал на повторных выборах губернатора региона. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.
Явка на повторных выборах главы региона по состоянию на 15:00 по местному времени составила 29,53%, сообщает издание Primemedia.
В списке кандидатов на пост губернатора находятся четыре человека: самовыдвиженец Олег Кожемяко, Андрей Андрейченко от партии ЛДПР, Алексей Тимченко от «Партии Роста» и Роза Чемерис от партии «За женщин России». Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать свыше 50% голосов избирателей.