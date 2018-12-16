Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На выборах губернатора Приморья проголосовали 29,53% избирателей

Александра Арсентьева
10:18 16.12.2018
По состоянию на 15:00 по местному времени явка составила 29,53%.
Фото: Игорь Новиков, Администрация Приморского края

Врио главы Приморья Олег Кожемяко проголосовал на повторных выборах губернатора региона. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

Явка на повторных выборах главы региона по состоянию на 15:00 по местному времени составила 29,53%, сообщает издание Primemedia.

В списке кандидатов на пост губернатора находятся четыре человека: самовыдвиженец Олег Кожемяко, Андрей Андрейченко от партии ЛДПР, Алексей Тимченко от «Партии Роста» и Роза Чемерис от партии «За женщин России». Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать свыше 50% голосов избирателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.12.2018, 08:41
На Украине объявили название «новой церкви»
Дата16.12.2018, 09:35
Секретный бункер: как выглядит изнутри Центральный командный пункт РВСН
Дата15.12.2018, 14:15
В IBU отказались отстранять российских биатлонистов
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата14.12.2018, 15:07
Главком ВМФ рассказал о процессе создания в России атомных подлодок пятого поколения
Дата13.12.2018, 09:47
В Центральном музее ВС РФ показали самые секретные экспонаты российской контрразведки
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:32 В стране и мире
Видео
В Болгарской православной церкви резко раскритиковали «Объединительный собор»
10:18 В стране и мире
Видео
На выборах губернатора Приморья проголосовали 29,53% избирателей
10:00 В стране и мире
Названа причина смерти юмориста из «Кривого зеркала»
07:25 В стране и мире
Видео
Такое не забудешь никогда: выживший в бою с боевиками в 2000 году рядовой 6-й роты дал интервью
02:57 В стране и мире
СМИ: офицер ВСУ похвастался «ликвидацией» известного бойца ДНР
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Как в фильме-катастрофе: огромная трещина разорвала землю в Новой Зеландии
Видео
NASA наглядно показало, как за столетие «растаяла» Антарктида
Видео
Ту-160 и его аналоги в НАТО: сравнительные характеристики
Эксперт рассказал, что ракеты «Барьер» оказались непригодными для бронекатеров ВМСУ
Видео
Самосвал рухнул на аквапарк отеля в Ялте
Видео
Трогал волосы и кидал документы: странное поведение главы Еврокомисии попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.