В Болгарской православной церкви резко раскритиковали «Объединительный собор»
Проведение Киевом так называемого «Объединительного собора», прошедшего 15 декабря, подверглось резкой критике со стороны Болгарской православной церкви. Ее глава митрополит Видинский Даниил выразил мнение, что подобные события только усилят раскол в православном мире.
«Каков может быть результат собора, созыв которого противоречит каноническому порядку и вовлекает людей вне Церкви. Собор не излечит раскол среди верующих на Украине, а углубит его», - констатировал он.
Митрополит Видинский также призвал всех православных христиан молиться, чтобы сохранить единство православной церкви как на Украине, так и во всем мире.
Глава Болгарской православной церкви указал, что решение Константинополя дать автокефалию Украине влияет на все межправославные отношения и нарушает тысячелетнее каноническое право церкви, одним из основным принципов которого является принцип церковной юрисдикции.
«Каждая автокефальная церковь имеет право на самоуправление в пределах своих границ и не имеет права распространять свою юрисдикцию на другие церкви», - напомнил он.
«Объединительный собор» прошел 15 декабря в Киеве в Софийском храме. В ходе него раскольники решили назвать свою объединенную церковь «Православной церковью Украины», ее главой избрали «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания.
Планируется, что 6 января президент Украины Петр Порошенко вместе с Епифанием отправятся к патриарху Константинопольскому Варфоломею, который вручит им томос об автокефалии.