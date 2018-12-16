Названа причина смерти юмориста из «Кривого зеркала»

Артист Обид Асомов, известный по участию в юмористическом проекте «Кривое зеркало», скончался в результате инфаркта. Причину смерти сообщил «Sputnik Узбекиста» со ссылкой на «Узбекконцерт».

«Артисту было 55 лет. Он скончался от инфаркта», - говорится в публикации.

О смерти Асомова ранее сообщил руководитель «Кривого зеркала» Евгений Петросян.

В российском юмористическом проекте Обид Асомов выступал с 2000 года. Также он известен по ролям в ряде художественных фильмов, а с мая 2018 года Асомов возглавлял узбекскую «Студию мультипликационных фильмов».