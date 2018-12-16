СМИ узнали, как Порошенко и Парубий участвовали в избрании главы «новой церкви»

Объединительный собор украинских православных церквей, прошедший в украинской столице 15 декабря, мог не состояться из-за конфликта между церковными иерархами. Об этом сообщает украинское издание Liga.net.

Уладить разногласия помогло вмешательство украинского лидера Петра Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия.

Как сообщает издание, патриарх Константинопольский Варфоломей был против того, чтобы во главе новой объединенной церкви встал кто-то из глав действующих на Украине церквей. Он хотел на этом месте видеть нового человека.

На это место также претендовал глава Украинской православной церкви киевского патриархата Филарет, но под давлением Константинополя и администрации Порошенко отказался от притязаний. При этом Филарет решил, что главой украинской церкви должен стать человек из УПЦ КП, который должен быть близок к нему.

Незадолго до объединительного собора оказалось, что, если будет проводится тайное голосование, с перевесом в девять голосов победу может одержать не Епифаний, которого продвигал Филарет, а митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич).

Как заявляют источники издания, Филарет выдвинул условие и экзархам Константинопольского патриархата, и президенту Украины: Михаил не должен участвовать в выборах. В противном случае Филарет пригрозил не пустить на собор епископов УПЦ КП, тем самым сорвав его. Свою позицию он обосновал тем, что именно Епифания, а не Михаила, поддержал архиерейский собор КП.

«Порошенко и Парубий по очереди разговаривали с Михаилом, чтобы убедить его не участвовать в выборах», - заявил источник Liga.net, знакомый с ситуацией.

Он не пояснил, какие именно аргументы приводили епископу первые лица государства, однако в результате переговоров митрополит Михаил согласился не принимать участия в выборах и собор прошел по сценарию Филарета.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «собор» раскольников. На нем главой новой организации был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).