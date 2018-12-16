Пять человек погибли в крупном ДТП в Башкирии
Среди погибших есть двое маленьких детей - пятимесячный мальчик и семимесячная девочка.
Сразу пять человек, включая двоих маленьких детей, стали жертвами крупной автокатастрофы, произошедшей в Башкирии на трассе М7. ДТП случилось на территории Дюртюлинского района.
Как сообщили в дорожной полиции, столкнулись два автомобиля марки ВАЗ.
Жертвами ДТП стали оба водителя и три пассажира - женщина 25 лет, мальчик двух месяцев и семимесячная девочка. Еще два человека были госпитализированы.