Пять человек погибли в крупном ДТП в Башкирии

Сразу пять человек, включая двоих маленьких детей, стали жертвами крупной автокатастрофы, произошедшей в Башкирии на трассе М7. ДТП случилось на территории Дюртюлинского района.

Как сообщили в дорожной полиции, столкнулись два автомобиля марки ВАЗ.

Жертвами ДТП стали оба водителя и три пассажира - женщина 25 лет, мальчик двух месяцев и семимесячная девочка. Еще два человека были госпитализированы.