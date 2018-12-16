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Мощнейшее извержение вулкана в Индонезии сняли на видео

Александра Арсентьева
09:14 16.12.2018
Вулкан выбросил столб пепла высотой около 4,8 километра над уровнем моря около 3:09 по местному времени.
Видео: NOOB NEWS ID, YouTube

На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан.

По информации агентства Аntara, вулкан выбросил столб пепла высотой около 4,8 километра над уровнем моря около 3:09 по местному времени.

К настоящему моменту данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Сопутан является один из самых крупных действующих вулканов на Сулавеси, его высота составляет 1784 метров.

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