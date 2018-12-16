На Украине объявили название «новой церкви»

Раскольники на Украине решили назвать свою объединенную церковь «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Об этом заявил на своей странице в Facebook глава информационного управления организации «Киевский патриархат» архиепископ Евстратий (Зоря).

«Официальное название согласно уставу - Православная церковь Украины», - написал архиепископ в соцсети.

По уставу организации, у ее предстоятеля будет титул «митрополита Киевского и всея Украины».

Напомним, 15 декабря в Киев состоялся «собор» раскольников. На нем главой новой организации был избран «митрополит» Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Планируется, что 6 января следующего года Думенко вместе с украинским президентом Петром Порошенко поедут в Стамбул к патриарху Константинопольскому Варфоломею, который вручит им томос об автокефалии.

Ранее в РПЦ высказались об «объединительном соборе», прошедшем в украинской столице 15 декабря.