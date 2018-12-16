Власти Вологды ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Вологде, где в ночь на 16 декабря в одной из пятиэтажек произошел взрыв газа, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Градоначальник подтвердил, что в результате ЧП погиб один человек - женщина, еще трое пострадали. Всего в доме, по его словам, 61 квартира, все жильцы были из них эвакуированы.

«Обеспечены автобусы и пункты временного размещения в школе №14. Проработан вопрос по размещению людей в гостинице», - добавил он.

По словам Воропаева, остальные подъезды, кроме того, где произошел взрыв, не пострадали, а в доме удалось сохранить тепло ради сбережения системы отопления от разморозки.