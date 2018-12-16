Компанию Apple обвинили в завышении характеристик iPhone X

Пользаватели iPhone X обвинили компанию Apple в завышении характеристик экранов. Об этом сообщает CNET, ссылаясь на иск, который был подан в Окружной суд Северной Калифорнии.

По заявлению истцов, компания неправильно указала характеристики экрана данной модели смартфона - 5,8 дюймов, когда как этот параметр равен 5,6875 дюймов.

Заявители также сообщили, что компания неверно заявляет о разрешении экрана. Из-за того, что не у всех точек есть зеленый, красный и синий субпиксели, заявленное производителем разрешение 2436x1125 этому не соответствует.