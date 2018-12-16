Эталон стиля и музыкального вкуса: Юрий Николаев отмечает 70-летие

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев отмечает свое 70-летие. Поздравить его в Крокус Сити Холл придут многие знаменитые артисты.

Он является эталоном стиля и музыкального вкуса. Вначале Николаев не укладывался в привычные представления о сотрудниках ТВ: сидит нога на ногу, волосы носит длиннее чем обычно и дико раздражает начальство. Признается, что в кресле диктора надолго бы не задержался, но судьба уготовила ему новую возможность - попробовать себя в главной редакции музыкальных программ.

«Я никогда не избегал шуток над самим собой. Самоирония, я считаю, это самое главное, что было во мне в "Утренней почте". И зритель это принял», - рассказал Николаев.

Именно в «Утренней почте» появится то, что позже назовут первыми советскими клипами, Николаева - главным шоуменом. Это он первым привез в страну кассету Roxette и организовал выступления группы «Зодчие» с практически запрещенной тогда песней «Автобус-86».

«Было очень тяжело. Потому что все редактора того времени - над всеми висел всемогущий Лапин. И идеологическая установка, я понимал, не позволит мне эту песню пробить, но Юра сделал невозможное, и мы ее сняли», - рассказал артист Валерий Сюткин.

На заре 90-х уже тогда бешено популярный Юрий Николаев ненадолго уходит в тень. Для того чтобы вернуться с собственным проектом. «Утренняя звезда» стала путеводной для многих современных исполнителей: от Пелагеи до певицы Валерии, Сергея Лазарева и Анжелики Варум.

«Я рассчитывал ну на 2-3 года эфирного времени. И вдруг передача просуществовала столько времени. Почти там 14 лет», - рассказал Николаев.

Сегодня «Утренняя звезда» уступила место «Новой Звезде». Николаев теперь член жюри Всероссийского вокального конкурса, который выходит на нашем канале. О современных музыкальных пристрастиях судит по уровню выступления участников.

А еще Николаев - крайне увлекающийся человек, в свои 70 лет стоит на горных лыжах, играет в теннис, бильярд и даже управляет самолетом.