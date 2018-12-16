Назван главный стратегический недостаток американского флота

ВМС США необходимо оперативно модернизировать и тем самым усилить крылья своей палубной авиации, чтобы успешно противостоять вызовам, которые ставят стране другие великие державы, такие как Китай и россия. Об этом говорится в опубликованном на днях исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок.

В отчете подчеркивается, что авианосцам США не хватает дальности действия, автономности, способности выдержать удар с сохранением боеспособности и специализированности для выполнения оперативной концепции.

«Если ВМС не способны модернизировать крылья палубной авиации, руководству флота стоит подумать о том, необходимо ли продолжать финансировать авианосную авиацию, или же перераспределить бюджет на что-то более актуальное», - делают вывод аналитики.

Авторы доклада (полностью с ним можно ознакомиться по ссылке) признают, что четверть века после окончания холодной войны американская авианосная авиация доказывала свою экономическую эффективность и универсальность, но оговариваются, - это лишь потому, что у ВМС США не было настоящего противника.