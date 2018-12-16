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Как в фильме-катастрофе: огромная трещина разорвала землю в Новой Зеландии

Александра Арсентьева
07:06 16.12.2018
По оценкам специалистов, трещина создавалась десятилетиями или даже столетиями.
Видео: CBSLA, Twitter

В Новой Зеландии в мае 2018 года была найдена крупная трещина, которая, по мнению ученых, образовалась вследствие образования кавернозных пустот в породе или была вызвана землетрясением. По оценкам специалистов, трещина создавалась десятилетиями или даже столетиями.

Огромная воронка, которая находится примерно в 15 километрах к юго-востоку от города Роторуа в районе, имеет размеры равные двум футбольным полям, имеет глубину, которая может поглотить шестиэтажное здание, сообщает издание Science Alert.

Как заявил вулконолог Брэд Скотт, трещина могла образовываться до 100 лет, после того, как дожди медленно разрушали фундаменты известняковых пород. После интенсивных дождей в конце апреля 2018 года, породу окончательно подмыло и в результате открылось «зубчатое ущелье» длиной в 200 метров. Глубина трещины составляет 20 метров.

«В нижней части этой дыры я вижу первоначальное вулканическое месторождение, которому 60 000 лет, которое появилось из этого кратера», - завил Скотт.
 

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