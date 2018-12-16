«Открытая повозка суперэкономкласса»: в Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Новую машину, которую планируется поставить на вооружение нацгвардии Украины, раскритиковали пользователи Сети. У автомобиля пока нет названия.

Ведомство позиционирует новинку как аналог Hammer. Национальная гвардия опубликовала видеоролик, на котором показаны испытания машины. На кадрах она передвигается по заснеженному полигону.

Бойцы с трудом удерживаются на сиденьях из-за открытого каркаса автомобиля. Кузов машины представляет собой грубо сваренную конструкцию, на которой установлен пулемет.

Пользователи в Сети активно комментируют ролик в Сети. Многие из них охарактеризовали автомобиль как «открытую повозку “суперэкономкласса”, которая может стать лишь отличной мишенью для снайперов».

«Теперь Украина завоюет Африку и Сибирь буквально за полчаса», - шутят люди в комментариях. «Очень удивила незащищенная канистра с бензином в открытом авто», - прокомментировал видео еще один из пользователей.

По некоторой информации, автомобиль способен развивать скорость до 145 километров в час на трассе и до 110 километров в час на грунтовой дороге. Авто оснащено дизельным двигателем.