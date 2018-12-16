Эпическое падение Санта-Клауса на середине «хо-хо-хо» попало на видео

Появление Санта-Клауса на берегу Кейптаун в Южно-Африканской республике в преддверии Рождества закончилось эпическим провалом. Актер допустил неловкое движение, в один момент разрушив атмосферу сказки.

Видеозапись с моментом прибытия Санты-Клауса опубликована в Twitter. Актер в традиционном красно-белом костюме приплыл к берегу на небольшом буксире. Санта-Клаус с мешком подарков и классическом «хо-хо-хо» попытался красиво спуститься с судна, однако поскользнулся.

Судя по всему, актер не получил травм, поскольку быстро встал, отряхнулся и пошел к встречающим людям. Однако само падение на середине «хо-хо-хо» выглядело столь неловко, что окружающие очень долго не могли остановить смех.