В Подмосковье срубят главную новогоднюю елку России

Главную новогоднюю елку страны срубят в Московской области 16 декабря. Ель привезут из деревни Еремино Щелковского района.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова рассказала, что возраст выбранного дерева – 100 лет, высота – 27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров. Эта ель победила в «конкурсе красоты» при отборе специалистами.

В ближайшие два дня ель будут упаковывать и укладывать, чтобы 18 декабря привезти ее в Кремль. В этом году наряд новогодней красавице подобран в стиле «Зимний лес» - для его составления понадобится несколько тысяч игрушек и около километра гирлянд.

Напомним, 26 декабря пройдет традиционная Общероссийская елка в Государственном Кремлевском дворце. На нее приглашены школьники из всех федеральных округов, а также из Абхазии и Южной Осетии, пишет ТАСС.