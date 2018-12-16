Госдеп потребовал от Германии «прислушаться к соседям» по поводу «Северного потока-2»

США призвали Германию «прислушаться к мнению соседей» в вопросах отмены строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказал представитель Государственного департамента Роберт Палладино.

В своем заявлении, которое приводится на официальном сайте Госдепа, Палладино высказал одобрение решению Европейского парламента от 12 декабря. Тогда, напомним, европейские парламентарии проголосовали за резолюцию, где осудили создание «Северного потока-2».

«Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом. Мы также приветствуем единогласное решение Европейского Совета о продлении экономических санкций против России», - говорится в заявлении Госдепа США.

Ранее стало известно, что Конгресс США единогласно принял резолюцию о противодействии «Северному потоку-2», причем единогласно. В качестве аргумента конгрессмены указали те же самые причины, которые позже повторили в Европарламенте – угроза «диверсификации» и «подрыв» энергобезопасности Европы.