У нее же лапки: полицейская овчарка не оценила обновку в виде ботинок
На полицейскую собаку хозяин решил надеть ботинки для патрулирования.
Видео: KRIS 6 NEWS, YouTube
Полицейская собака штата Южная Дакота получила от своего хозяина обувь для уличного патрулирования. На видео видно, как овчарка по имени Джери пытается привыкнуть к обновке.
Собака сначала пыталась скинуть с себя ботинки, но когда поняла, что это бесполезно, начала выполнять команды полицейского в обычном режиме. Окружающие полицейские не смогли сдержать смех.
В комментариях к видео пользователей также рассмешило важное вышагивание Джери и его забавное поведение.