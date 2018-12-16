У нее же лапки: полицейская овчарка не оценила обновку в виде ботинок

Полицейская собака штата Южная Дакота получила от своего хозяина обувь для уличного патрулирования. На видео видно, как овчарка по имени Джери пытается привыкнуть к обновке.

Собака сначала пыталась скинуть с себя ботинки, но когда поняла, что это бесполезно, начала выполнять команды полицейского в обычном режиме. Окружающие полицейские не смогли сдержать смех.

В комментариях к видео пользователей также рассмешило важное вышагивание Джери и его забавное поведение.