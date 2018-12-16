Оглашены первые данные о ходе выборов губернатора Приморья

Стали известны первые данные о явке на выборах губернатора Приморского края. На десять часов утра местного времени явка составила 4,62%, то есть 67 тысяч 624 человека. Об этом сообщила секретарь избирательной комиссии Наталья Камаева.

Камаева напомнила, что на досрочных выборах в сентябре цифра была примерно такая же – 4,9%.

Также секретарь отметила, что лучше всего голосуют районы – в Черниговском явка составила 11,07%, а в Спасск-Дальнем – 9,27%. Низкую активность, как и в прошлые годы, показал Владивосток, пишет «Комсомольская правда. Владивосток».