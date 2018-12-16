Оригинальный шлем пилота из Star Wars продан за 16 млн рублей

Оригинальный шлем пилота истребителя из фильма «Звездные войны» был продан на аукционе в Лос-Анджелесе. Лот ушел за 190 000 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 16 млн рублей.

Сделка произошла в рамках голливудской распродажи памятных вещей. С молотка ушли и другие заметные лоты, самым дорогим из них стала оригинальная статуэтка премии «Оскар», врученная в 1947 в номинации «Лучший фильм».

Помимо шлема пилота из «Звездных войн», на аукционе продали ховерборд из фильма «Назад в будущее», золотой билет из «Чарли и шоколадная фабрика», а также рукописный сценарий фильма «Волшебник страны Оз». Всего было реализовано более пяти сотен лотов.

Подобные мероприятия являются достаточно редкими, поскольку требуют согласия наследников памятных вещей. Тем не менее, они сохраняют неизменную популярность среди коллекционеров.