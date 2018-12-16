Растрогалась до слез: жители Нахабино устроили сюрприз для самого доброго контролера

Жители подмосковного рабочего поселка Нахабино устроили сюрприз контролеру на станции электричек Нине Бадур, которая, по словам граждан, «делает каждое серое утро чуть-чуть лучше».

В день рождения женщины пассажиры пришли на станцию с букетом цветов, шарами и хлопушками, чтобы поздравить любимого контролера с праздником. У поезда собрались жители разных возрастов – все хотели отблагодарить Бадур за ее доброжелательность, улыбчивость и душевность, сообщается в паблике в соцсети.

Трогательные кадры попали на видео. Жители говорят, что благодаря Нине, ее улыбке и теплому ежедневному приветствую их утро становится лучше. Сама женщина призналась, что это лучший день рождения в ее жизни.