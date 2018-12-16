Снежная сказка: топ-5 самых красивых зимних городов России

Россия готовится к Новому году. Один из самых ожидаемых праздников вызывает у граждан страны множество хлопот. В новогодние праздники многие россияне планируют небольшие путешествия. «Звезда» публикует топ-5 российских городов, которые выглядят зимой наиболее эффектно.

Великий Устюг

Родина Деда Мороза располагается на северо-востоке Вологодской области и впечатляюще выглядит в зимнем наряде. Город отлично подходит для новогодних поездок из-за развитой сферы семейного туризма.

Калининград

Калиниград может похвастаться старинной архитектурой и аккуратным историческим центром, который выглядит крайне эффектно в новогодние праздники. Из Калининграда на электричке всего за час можно добраться в его курортные пригороды, чтобы насладиться видом зимнего Балтийского моря.

Казань

Столица Татарстана может удивить гостей древней историей и архитектурной эклектикой, сочетающей православные и мусульманские мотивы. Ухоженный центр, пешеходные улицы и развитая туристическая инфраструктура отлично подходят для зимних прогулок.

Севастополь

Зимний Севастополь подходит для людей, которые любят теплые зимы и виды моря. Снега здесь выпадает немного, однако он украшает черноморский город особенным образом. Бескрайние водные просторы, набережные, величественные памятники и корабли на рейде крайне эффектно смотрятся зимой.

Суздаль

Зимой в Суздале легко представить себя перенесенным в прошлое. Небольшой древний город под Владимиром может похвастаться массой зимних развлечений, уникальной церковной архитектурой и хорошим отношениям к туристам со всей России.