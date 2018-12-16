Таинственная яхта с трупом на борту дрейфовала в Атлантике: видео
На данный момент ведется расследование этого инцидента.
Фото: SA Police Service, Twitter
Видео: eHowzit, YouTube
На южном побережье Африки дежурная полицейская бригада обнаружила выброшенную на берег яхту на пляже в Саусбруме.
При обследовании судна спасатели и полиция обнаружили труп мужчины французского происхождения. Согласно данным бортового журнала, он плыл из Порт-Элизабет, сообщается в Twitter местной полиции.
На данный момент ведется расследование этого инцидента.