Под звуки гимна: в состав Балтийского флота включили новейший катер связи

Балтийский флот принял в свой состав новейший катер связи КСВ-2168, созданный в рамках проекта 1388НЗ. Торжественный ритуал подъема флага прошел на Балтийской военно-морской базе.

Андреевский флаг был поднят над катером под звуки гимна Российской Федерации. После этого состоялся митинг с участием командования Балтийского флота, военнослужащих базы и представителей завода-изготовителя «Сокольская судоверфь».

Катер был создан для решения специальных задач связи группировки кораблей Балтийского флота. Кроме того, он сможет доставлять офицеров и инспекторов на корабли, стоящие на рейде или участвующие в учения. Катер водоизмещением 500 тонн может решать задачи при волнении моря до пяти баллов, способен автономно существовать десять суток, а дальность плавания составляет тысячу миль.

Ранее стало известно, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», вошел в состав Тихоокеанского флота. В данный момент на вооружении Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии стоят семь кораблей проекта, еще четыре находятся в стадии строительства.