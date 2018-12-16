Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под звуки гимна: в состав Балтийского флота включили новейший катер связи

Вадим Синицын
03:39 16.12.2018
Катер водоизмещением 500 тонн может решать задачи при волнении моря до пяти баллов, способен автономно существовать десять суток, а дальность плавания составляет тысячу миль.
Под звуки гимна: в состав Балтийского флота включили новейший катер связи
Фото: Минобороны России

Балтийский флот принял в свой состав новейший катер связи КСВ-2168, созданный в рамках проекта 1388НЗ. Торжественный ритуал подъема флага прошел на Балтийской военно-морской базе.

Андреевский флаг был поднят над катером под звуки гимна Российской Федерации. После этого состоялся митинг с участием командования Балтийского флота, военнослужащих базы и представителей завода-изготовителя «Сокольская судоверфь».

Катер был создан для решения специальных задач связи группировки кораблей Балтийского флота. Кроме того, он сможет доставлять офицеров и инспекторов на корабли, стоящие на рейде или участвующие в учения. Катер водоизмещением 500 тонн может решать задачи при волнении моря до пяти баллов, способен автономно существовать десять суток, а дальность плавания составляет тысячу миль.

Ранее стало известно, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», вошел в состав Тихоокеанского флота. В данный момент на вооружении Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии стоят семь кораблей проекта, еще четыре находятся в стадии строительства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.12.2018, 03:39
Под звуки гимна: в состав Балтийского флота включили новейший катер связи
Дата16.12.2018, 03:39
Под звуки гимна: в состав Балтийского флота включили новейший катер связи
Дата15.12.2018, 14:15
В IBU отказались отстранять российских биатлонистов
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата14.12.2018, 15:07
Главком ВМФ рассказал о процессе создания в России атомных подлодок пятого поколения
Дата13.12.2018, 09:47
В Центральном музее ВС РФ показали самые секретные экспонаты российской контрразведки
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:52 В стране и мире
Снежная сказка: топ-5 самых красивых зимних городов России
02:08 В стране и мире
Видео
И муфтий, и раввин, и Харе Кришна: в Сети возмутились фото Порошенко
01:41 В стране и мире
Видео
«Окон нет, балкона нет, трещина по стене» - очевидец о взрыве газа в Вологде
00:42 В стране и мире
Видео
NASA наглядно показало, как за столетие «растаяла» Антарктида
23:18 В стране и мире
Видео
Стало известно название «новой церкви» Украины
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Таинственная яхта с трупом на борту дрейфовала в Атлантике: видео
В России подорожали все автомобили УАЗ
Видео
В Египте нашли гробницу древнего чиновника
Видео
Самосвал рухнул на аквапарк отеля в Ялте
Видео
Трогал волосы и кидал документы: странное поведение главы Еврокомисии попало на видео
УАЗ «Хантер» оборудовали турбомотором, автоматом и кондиционером
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.